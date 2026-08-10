El monólogo de Agustín Jiménez sobre las madres: "Echan unas broncas perfectamente estructuradas, no se saltan ni una coma"

"¡Cómo puede ser que todas las madres tengan el mismo guion!", destaca Agustín Jiménez, que reflexiona sobre sus míticas amenazas como "un día cojo la puerta y me voy" y explica por qué las madres son "una cosa sobrenatural".

"Me gustaría tratar temas importantes con vosotros para darle un poso cultural a esto, porque si no no aprendemos", destaca Agustín Jiménez su monólogo en El Club de la Comedia, donde afirma que "nos vamos a la risa y ahí nos perdemos". "Por ejemplo, el código Da Vinci", resalta el cómico, que destaca que ha ojeado el libro: "Qué pocos dibujos tiene". "Lo que se recoge del libro es que Jesucristo tuvo familia", explica Agustín Jiménez, que destaca que "Jesucristo tuvo descendientes hasta nuestros días": "Claro, la Iglesia se ha mosqueado. Digo, la que están liando para heredar una carpintería".

"Jesucristo era buena gente, pero de pasta iba flojo", destaca Agustín, que eso sí, el humorista destaca que "el mayor milagro" es su madre porque es "una cosa sobrenatural": "Mi madre echa unas broncas perfectamente estructuradas, no se salta ni una coma". "Mi madre, te ve una mancha, se le enciende un escáner interno y tiene un guion aprendido", señala el humorista, que destaca la famosa amenaza de las madres de "un día cojo la puerta y me voy": "¡Cómo puede ser que todas las madres tengan el mismo guion!".

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