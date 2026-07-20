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España, campeona del mundo, regresa a Madrid para celebrar su segundo Mundial

Princesas de Barrio

Las amenazas de 'la Marta' a su madre para que le pague "la operación del culo": "Voy a vender el coche y a meterme a estríper"

Marta está decidida y quiere someterse a una operación de aumento de glúteos cueste lo que cueste... pero mejor si se la financia su madre, claro. Para ello, tiene una estrategia.

La visita de 'la Marta' al cirujano para ponerse "más culo": "A veces, se puede arreglar con Photoshop, pero no con cirugía"

6.000 euros. Es lo que va a costarle la "operación del culo" a Marta. Nuestra princesa de barrio ya ha visitado al cirujano y ahora se dispone a averiguar de dónde sacar el dinero. Su trabajo como gogó en el club no le da para tanto y no puede donar óvulos como tenía planeado.

Es por ello que vuelve a intentar convencer a su madre para que le pague la intervención, como ya hizo con la de los pechos. Su madre lleva negándose durante días a ello, pero Marta cree que puede hacerla entrar en razón... amenazándola.

Por teléfono, le advierte de que va a tener que vender su coche o incluso hacerse estríper.

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