Las amenazas de 'la Marta' a su madre para que le pague "la operación del culo": "Voy a vender el coche y a meterme a estríper"

Marta está decidida y quiere someterse a una operación de aumento de glúteos cueste lo que cueste... pero mejor si se la financia su madre, claro. Para ello, tiene una estrategia.

6.000 euros. Es lo que va a costarle la "operación del culo" a Marta. Nuestra princesa de barrio ya ha visitado al cirujano y ahora se dispone a averiguar de dónde sacar el dinero. Su trabajo como gogó en el club no le da para tanto y no puede donar óvulos como tenía planeado.

Es por ello que vuelve a intentar convencer a su madre para que le pague la intervención, como ya hizo con la de los pechos. Su madre lleva negándose durante días a ello, pero Marta cree que puede hacerla entrar en razón... amenazándola.

Por teléfono, le advierte de que va a tener que vender su coche o incluso hacerse estríper.

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