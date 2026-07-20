La visita de 'la Marta' al cirujano para ponerse "más culo": "Con el Photoshop sí se puede arreglar, pero con la cirugía, a veces, no"

Marta está empeñada en someterse a una operación de aumento de glúteos y visita a un cirujano para hacerlo cuanto antes, aunque aún no tenga el dinero para ello.

Marta se dirige al hospital dispuesta a cumplir su objetivo: someterse a una operación para aumentar sus glúteos, o como ella lo llama, "la operación del culo". Al llegar a la consulta, enseña al cirujano unas fotografías de un 'antes' y un 'después' que poco se ajustan con su realidad.

"A veces, los pacientes vienen con fotografías de actrices o te muestran una nariz especial que quieren tener o un cuerpo que a lo mejor no encaja con el suyo", explica a cámara. "Si quieren algo que es irreal totalmente, pues con el Photoshop sí se puede arreglar, pero con la cirugía, a veces, no", advierte.

Tras hacerle una revisión, ya sabe perfectamente lo que hay que hacer. "No eres una chica de buen culo en el sentido de grande. Tienes un culito muy bonito, pero no muy grande", indica el médico. El precio total es de unos 6.000 euros. Ella quiere operarse ya y le dan cita para dentro de dos días.

"No tengo ni un puñetero duro", reconoce después de marcharse. Es por ello que decide llamar a su madre para intentar convencerla una vez más de que le pague la operación.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido