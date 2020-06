Pepe's Cantina es un tex-mex ubicado en plena ciudad de Rota, en Cádiz, donde el menú está muy lejos de tener algo que ver con la gastronomía del país azteca. La historia del restaurante comienza en Ámsterdam donde Pepe, su dueño, abrió el primer restaurante mexicano del país que fue todo un éxito.

Años después, volvió a España y abrió el Pepe's Cantina en Rota. Sin embargo, los últimos tiempos están siendo muy difíciles y el restaurante está cada vez más hundido. ¿La razón? Para Pepe está clara. El descenso de americanos en la base militar ha provocado una caída de clientes ya que ellos eran los más devotos de la comida mexicana.

Sin embargo, para su hijo José Carlos y ayudante de cocina, el problema está en el carácter de su padre, que no acepta las críticas ni nada que no sea su opinión. Por su parte María, la camarera, está convencida de que la mala organización y la difícil relación de Pepe con su hijo y con los clientes es lo que ha provocado la caída de clientes.

Para ver cuál es el problema y conseguir sacar a flote el negocio, Alberto Chicote visita la cantina donde conoce a Pepe, su equipo, su local y su comida. Un reto que comienza con mal pie ya que nada más llegar el chef de Pesadilla en la cocina se queda con el pomo de la puerta en la mano. "Pues empezamos bien", se queja el conductor del programa.

Mientras espera los platos, Chicote le pide a Pepe un cóctel. Y es que su propietario, Pepe, es un experto en hacer cócteles, servicio que ofrece en carta. El chef de Pesadilla en la cocina prueba uno sin alcohol: un margarita con el que se siente "como un niño tomando un sirope helado de fresa".

Tras la bebida, llega la comida. Tras probar la mazorca de maíz, los nachos, los tacos y un costillar, los platos que tienen algo en común: "México no está". Además, hay algo que le llama la atención a Chicote y es la textura del arroz. "Es como comer trocitos de plástico", asegura.

En el primer servicio, Alberto Chicote empieza a corregir los fallos de base que tiene Pepe en la cocina del Pepe's Cantina. Sin embargo la pasividad del propietario, hace que Chicote le haga una pregunta: "¿Tú qué quieres de mí?". Tras la insistencia del chef, el dueño explota y amenaza al chef. "¿Te tapo la boca?", le dice.

Los comensales de este primer servicio abandonan las mesas por la tardanza en ser atendidos. Un hecho que parece darle igual a Pepe. El propietario en vez de quejarse del servicio, se queja de la "caña" que le da el conductor del programa. "Me sacas de quicio, me pones malito, malito me pones", le dice al chef.

Después de un servicio caótico, la tensión es tal entre el padre y el hijo en el Pepe's Cantina que ambos se dicen "verdades como puños". Tras mandar a tomar por culo Pepe a José Carlos, el primogénito abandona el trabajo. "¡A tomar por culo te vas tú, que eres un sinvergüenza!", revienta.

Tras reconciliarse el equipo, Pesadilla en la cocina hace un lavado de cara al restaurante poniendo carteles luminosos nuevos y cambiando los colores de la fachada. Colores amarillo, rosa y verde que predominan también en el resto del negocio por ser típicos mexicanos. "Lo has hecho de puta madre", le dice el dueño al chef.

Sin embargo, a pesar de la reforma y la nueva carta, el servicio de reapertura es caótico y ante la inactividad del dueño, a Chicote no le queda otra que remangarse y tomar las riendas de la cocina con la ayuda de José Carlos y María. "Tú, Pepe, te puedes ir a fumar, que para lo que haces…", comenta el chef de Pesadilla en la cocina.