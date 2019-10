El chef de Pesadilla en la cocina llega a Rota para intentar ayudar al restaurante méxicano Pepe's Cantina. Pero nada más llegar, Alberto Chicote se cae el pomo de la puerta. "Pues empezamos bien…", comenta.

El propietario le explica que tiene que intentar abrir por fuera, pero el conductor del programa lo tiene difícil. "Me he quedado con el pomo en la mano", le explica. Una primera toma de contacto accidentada que hace que su visita para reflotar el restaurante no empiece con muy buen pie.