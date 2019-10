Y es que el dueño del restaurante no ha hecho los deberes y está perdido con la nueva carta. "No es que te hayas olvidado de un plato, es que no te sabes ni uno. No has hecho nada de nada, tío", le reprocha el chef.

Los clientes se empiezan a impacientar y al chef de Pesadilla en la cocina no le queda otra que remangarse y tomar las riendas del servicio con la ayuda de José Carlos y María. "Tú, Pepe, te puedes ir a fumar, que para lo que haces…", le dice.