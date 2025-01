Alberto Chicote, al dueño de 'BrasasYmás' tras ver su caótica cocina: "No me jodas con esa mierda, ¡lo tienes guarro!"

'Pesadilla en la cocina'se adentró la pasada temporada en la cocina de Redón, dueño de 'BrasasYmás'. Pocas veces se queda sin palabras el chef del programa, y eso que han sido muchas las cocinas y locales que ha visitado. Sin embargo, el estado de la cocina de Redón lo dejó alucinando. "¡Se puede estar amargado y tenerlo limpio!", defendió Alberto Chicote, que no daba crédito al ver la extrema suciedad de su cocina.

Polvo entre los fogones, telarañas en las rejillas y entre los electrodomésticos, ollas apiladas unas encima de otras, plaga de cucarachas, grasa acumulada… "¿Cómo puedes tener esto así? ¿Hace cuánto que no le pegas al jabón?", preguntó el chef de Pesadilla al dueño, que aseguró ante las cámaras del programa que "más de un año". "¡Es que estoy amargado!", se excusó. "No me jodas con esa mierda de que estás amargado, ¡lo tienes guarro! Se puede estar amargado y tenerlo limpio", le contestó tajante Chicote.

El propietario, avergonzado, asintió con la cabeza, pero ante las cámaras de Pesadilla mostró otra opinión: "No es que sea guarro ni que no quiera limpiar, es que no me apetece. "No me siento con fuerzas para limpiar".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de 'Pesadilla en la cocina'.