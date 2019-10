Los comensales del primer servicio al que acude Alberto Chicote en Pesadilla en la cocina abandonan las mesas por la tardanza en ser atendidos. Un hecho que parece darle igual a Pepe, el dueño del Pepe's Cantina. "Te importa nada, ¿verdad, Pepe?", le pregunta el chef.

El propietario en vez de quejarse del servicio, se queja de la "caña" que le da el conductor del programa. "Me sacas de quicio, me pones malito, malito me pones", le dice al chef. "¿Te saco de quicio? Saca tú la comida", le responde Chicote tras sus continuas pegas.

El dueño culpa de la tardanza a su hijo José Carlos, al que según él, le va mucho la fiesta y no trabaja. El ayudante de cocina se siente dolido por lo que dice su padre de él a sus espaldas. "Lo que tienes que decir el "ole mi hijo, que ha venido a ayudarme"", asegura.