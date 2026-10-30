Así es la carta de Alberto Chicote para el Mesón Tino 2.0 en Vallecas: "Los homenajes tienen que estar ahí"

"El título de la carta es 'La barra del Mesón Tino y la cocina de Juanita", explica Alberto Chicote, en referencia a los padres de los dueños, Tino y Juanita, quienes abrieron el local hace más de 40 años en Vallecas.

El Mesón Tino 2.0, en el madrileño barrio de Vallecas, fue un referente cuando lo llevaban Tino y Juanita. Ahora, sus hijos Vanesa e Iván ven cómo ese legado se desmorona. Por ello, Alberto Chicote y el equipo de Pesadilla en la cocina realizan una profunda reforma al negocio familiar.

Alberto Chicote presenta al equipo la nueva carta que ha elaboradora para el establecimiento. "El título de la carta es 'La barra del Mesón Tino y la cocina de Juanita", explica Alberto Chicote, en referencia a los padres de los dueños, Tino y Juanita, quienes abrieron el local hace más de 40 años en Vallecas.

Entre los platos más destacados de la nueva carta está "un matrimonio de anchoas y boquerón sobre tosta con tomate y mayonesa, buñuelos de rabo de toro, arroz con matanza y las crestas de gallo", explica Alberto Chicote. Al conocerla, los dueños destacan que se trata de una carta en la que "está todo mucho más elaborado": "Por los alrededores no hay nada parecido".

Además, el presentador de Pesadilla en la cocina reconoce que el "bocata de oreja, patata y salsa brava" es de sus platos "favoritos": "Se llama 'Bocadillo Juanita, porque los homenajes tienen que estar ahí, si no estamos perdidos". Por último, una tarta de limón y un flan de queso, como postres.

*Ya disponible Pesadilla en la Cocina: Mesón Tino 2.0 en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.