Chicote prueba la 'coxinha' del 'Café Brasil': "Me entran ganas de llorar, están para llevárselas al golf"

El chef de Pesadilla en la cocina se lleva una desagradable sorpresa al probar este entrante típico de Brasil en el bar de Fran y Geovana, en Jerez de la Frontera.

Alberto Chicote no ha empezado con buen pie su visita al 'Café Brasil'. En este nuevo capítulo de Pesadilla en la cocina, el chef viaja hasta Jerez de la Frontera para ayudar a Fran y Geovana a salvar su negocio, pero la primera cata ya deja claro que hay mucho trabajo por delante.

Uno de los primeros platos que llega a la mesa es la 'coxinha', un aperitivo tradicional brasileño. Juliete, la camarera del establecimiento, sirve al chef dos unidades como entrante, pero su aspecto provoca una reacción inmediata en Chicote: "Qué triste, me entran ganas de llorar", exclama al contemplar el plato. "Están tiesas, incomestibles, para llevárselas ahora al golf", sentencia, dejando claro que el entrante no cumple con sus expectativas.

La coxinha es solo el primer tropiezo de una cata en la que tampoco convence la tortilla de patatas, que Fran había presentado como "la mejor de la zona" y que acaba reconociendo que está "bastante pasada".

Para Chicote, los problemas del Café Brasil van más allá de la comida: la imagen del local tampoco invita a entrar y las deficiencias de la cocina complican todavía más la situación de un negocio que necesita un cambio urgente.

*Ya disponible Pesadilla en la Cocina: Café Brasil en atresplayer.

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