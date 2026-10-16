El Loco' renueva su imagen y su carta en 'Pesadilla en la cocina': "La mejor oferta vegana de la ciudad"

El restaurante de Federico estrena una imagen más moderna, una cocina reorganizada y una carta que apuesta por la gastronomía vegana con platos como el curry de garbanzos, los puerros asados o la ensaladilla de atún vegano.

El golpe de realidad de Alberto Chicote parece haber surtido efecto en el equipo de 'El Loco'. Después de los problemas y el caos vividos durante los servicios, Federico y sus trabajadores parecen haber entendido que ha llegado el momento de ponerse manos a la obra. Mientras tanto, el equipo de Pesadilla en la cocina trabaja a contrarreloj para sacar el máximo partido al concepto del restaurante madrileño.

La transformación empieza por la fachada, que luce una imagen completamente renovada, con una nueva tipografía y un logo que deja clara la propuesta del negocio: 'Vegan food & cocktails'. Un cambio pensado para que quienes pasen por delante sepan de inmediato qué pueden encontrar en su interior.

Dentro, el local también presenta un aspecto diferente, con una decoración moderna de inspiración grafitera, una iluminación tenue en tonos rojos, máquinas recreativas, luces de neón y futbolines. "Es increíble", reconoce Federico, el propietario, al descubrir el resultado.

La cocina también ha experimentado una transformación importante. El espacio se ha reorganizado para que el trabajo fluya mejor y los trabajadores puedan desenvolverse con mayor facilidad, dejando atrás parte del desorden que había marcado los servicios anteriores.

La nueva carta

Pero el cambio no se queda en la imagen. El chef también presenta una nueva carta que busca reflejar la filosofía vegana del restaurante con una propuesta variada y sugerente. "La mejor oferta vegana de la ciudad", asegura Chicote al mostrar los platos que forman parte de esta nueva etapa.

Entre las opciones destacan la ensalada caprese, la ensaladilla de atún vegano, el hummus, el curry de garbanzos y los puerros asados. La oferta se completa con tequeños y postres como la manzana asada y el arroz con leche de coco.

Con una identidad visual más definida, una cocina mejor organizada y una carta centrada en la gastronomía vegana, 'El Loco' estrena una nueva etapa. Ahora queda por ver si Federico y su equipo consiguen mantener el cambio.

*Puedes volver a ver el programa de Pesadilla en la cocina: 'El loco' en atresplayer.com

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