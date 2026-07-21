La petición de Mar Segura a su marido: "Tienes que traer un hombre guapo y joven, así la tripulación estará más motivada"

Mar Segura pide a su marido, Gabriel, que, como capitán del barco, debe traer a "un hombre guapo, fuerte y joven" para animar a la tripulación. "Rocío, a ver si te echas un novio y te lo traes", responde el marido a una de las amigas.

Mar Segura navega junto a su marido, Gabriel, y unas amigas en 'Mar', su barco, en este vídeo del cuarto capítulo de Mujeres ricas, donde explica cómo se originó que el barco llevara su nombre "Cuando empecé a navegar con Gabriel y vio mi interés, dijo que el próximo barco que nos íbamos a comprar se iba a llamar 'Mar'", explica Segura, que confiesa que el barco es ella: "Refleja mis sentimientos y mi forma de ser".

Por otro lado, Mar confiesa que su marido le pone histérica cada vez que sube al barco, algo que comparte su amiga Rocío: "Gabriel se pone histérico y nos pone a todas estresadas". "Tienes que traer un hombre guapo, fuerte y joven y la tripulación va a estar más motivada, te lo aseguro", destaca Mar a su marido. "Rocío, a ver si te echas un novio y te lo traes", responde Gabriel mientras navega.

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