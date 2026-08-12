Dani Mateo analiza de la decepción de Ábalos con Jéssica en 'Culpable de amar': "Pensaba que era un don Juan y al final parece a Mr. Potato"

Dani Mateo presentó en este vídeo de El Intermedio 'Culpable de amar', "una historia de pasión, celos, traiciones y nidos de amor en el centro" con José Luis Ábalos y Jéssica de protagonistas.

"En el juicio de las mascarillas algo se ha hablado de mascarillas, pero, para mí, es una anécdota porque parece que para los jueces del Supremo están, cada vez, más interesados en conocer la vida personal de José Luis Ábalos", afirmó Dani Mateo en este vídeo de El Intermedio, donde presenta 'Culpable de amar', "una historia de pasión, celos, traiciones y nidos de amor en el centro".

Y es que "si algo hemos descubierto de Ábalos", es que, "ante todo, es un hombre solo y roto en mil pedazos". "Toda la vida pensando en que es un don Juan y, al final, se parece a Mr. Potato", afirmaba Dani Mateo tras las declaraciones de Ábalos en las que se mostraba dolido con Jéssica: "Era una persona que quise". Tras escucharle, El Gran Wyoming deseaba encontrar "algún día encuentre a alguien" que le mire "como Ábalos miraba a Jéssica": "A mí normalmente me miran como la UCO mira a Ábalos".

Por su parte, Dani Mateo afirmaba que le daba mucha "pena que todo se haya ido al garate" entre los dos "por la aparición de una tercera persona": "¡Yo te maldigo, Aldama!". "Aunque se veía venir porque ha demostrado que es un buen pájaro", aseguraba el periodista.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de El Intermedio.

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