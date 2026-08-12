Ahora

Eclipse solar

Así se ha vivido el fenómeno astronómico del siglo

Hemeroteca de El Intermedio

Dani Mateo analiza de la decepción de Ábalos con Jéssica en 'Culpable de amar': "Pensaba que era un don Juan y al final parece a Mr. Potato"

Dani Mateo presentó en este vídeo de El Intermedio 'Culpable de amar', "una historia de pasión, celos, traiciones y nidos de amor en el centro" con José Luis Ábalos y Jéssica de protagonistas.

Dani Mateo, sobre la decepción de Ábalos con Jéssica en 'Culpable de amar': "Pensaba que era un don Juan y al final parece Mr. Potato"

"En el juicio de las mascarillas algo se ha hablado de mascarillas, pero, para mí, es una anécdota porque parece que para los jueces del Supremo están, cada vez, más interesados en conocer la vida personal de José Luis Ábalos", afirmó Dani Mateo en este vídeo de El Intermedio, donde presenta 'Culpable de amar', "una historia de pasión, celos, traiciones y nidos de amor en el centro".

Y es que "si algo hemos descubierto de Ábalos", es que, "ante todo, es un hombre solo y roto en mil pedazos". "Toda la vida pensando en que es un don Juan y, al final, se parece a Mr. Potato", afirmaba Dani Mateo tras las declaraciones de Ábalos en las que se mostraba dolido con Jéssica: "Era una persona que quise". Tras escucharle, El Gran Wyoming deseaba encontrar "algún día encuentre a alguien" que le mire "como Ábalos miraba a Jéssica": "A mí normalmente me miran como la UCO mira a Ábalos".

Por su parte, Dani Mateo afirmaba que le daba mucha "pena que todo se haya ido al garate" entre los dos "por la aparición de una tercera persona": "¡Yo te maldigo, Aldama!". "Aunque se veía venir porque ha demostrado que es un buen pájaro", aseguraba el periodista.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de El Intermedio.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Eclipse solar, en directo | La Luna vuelve a dejar paso al Sol tras un eclipse total que emociona a España
  2. El PSOE carga contra el PP por hacer un "uso partidista" del Senado tras el show de la silla vacía al no ir Marlaska para comparecer por Ceuta
  3. El incendio de Niebla cumple cinco días activo mientras son ya nueve los pueblos desalojados por el fuego en Huesca
  4. La amenaza de un misil portátil: la razón por la que Trump habría cambiado en secreto de avión tras la cumbre de la OTAN
  5. Baile de cifras en los balances de víctimas mortales tras el terremoto de Colombia entre rescates esperanzadores
  6. Un cuchillo para amenazar y un casco para ocultarse: el modus operandi de un violento ladrón detenido en Granada