"Me salió voz de travesti, por eso se fue el perro": la inesperada reacción de Mariana Nannis en Mujeres ricas

Mariana Nannis charla con Mar Segura sobre su cena benéfica, a la que dice que no acudirá por haber mucha gente: "¿Las demás van?, ¿todas menos yo?, me van a etiquetar de chica mala después".

Mariana Nannis comunica a través del teléfono a Mar Segura que no va a asistir a su cena benéfica en El Ejido, Almería: "No estoy acostumbrada a ir a cenas benéficas, sentarme en un lugar en el que haya mucha gente a mí no me gusta, yo de eso paso". "Nadie me puede juzgar porque miro a la derecha y no conozco a nadie, miro a la izquierda y tampoco, y me siento como sapo de otro pozo", señala la argentina. Por su parte, Mar afirma que la entiende pero destaca la importancia de la presencia en este tipo de actor: "A mí me encantaría contar con tu asistencia, desde luego".

"He ido a 200.000 cenas y las veo frías, la gente que va a la cena no se encarga de ayudar a los niños directamente, eso es lo que a mí me gusta", responde la modelo a Segura, que explica que "en el fondo ayudan a cambiar". Segura destaca que el objetivo de la cena es ayudar a "los niños que están en Almería y que padecen una enfermedad": "Les estamos facilitando una residencia para que estén cerca del hospital para recibir su tratamiento". "Dejad que lo piense, si yo quiero hacer algo me dices, por ejemplo repartir juguetes en navidad", insiste, por su lado, Mariana. Tras colgar la llamada, Mariana reflexiona sobre su conversación con Mar a cámara, cuando, de repente, llama a su perro, protagonizando un surrealista momento: "Me salió voz de travesti, por eso se fue".

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