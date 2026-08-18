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'princesas de barrio'

'La Jessy' acompaña a su madre a visitar a su marido Manu a prisión: "No es malo, lo ha hecho por necesidad"

"Tú eres pobre y no tienes para comer, ¡antes de irme a atracar una pastelería me voy a atracar un banco!", se justifica Jessy ante las cámaras de laSexta, mientras visitan a Manu, marido de su madre, a la cárcel.

'La Jessy' acompaña a su madre a visitar a su marido Manu a prisión: "No es malo, lo ha hecho por necesidad"

En este fragmento de 'Princesas de Barrio', Jessy acompaña a su madre a visitar a Manu a la cárcel, donde cumple condena. Para la protagonista, la visita tiene además un significado especial, ya que conoce de cerca lo que supone crecer con un familiar entre rejas.

"Manu no es malo, lo que ha hecho ha sido por necesidad", sostiene la protagonista, que no duda en defender al marido de su madre: "Tú eres pobre y no tienes para comer y qué vas a robar, ¿a una pastelería? Antes de irme a atracar una pastelería me voy a atracar un banco, ¡si luego te cae la misma pena!".

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