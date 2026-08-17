La conclusión de Mikel Herrán sobre las pandemias, de la peste negra al hantavirus: "En vez de culpar a las minorías, escuchemos a los profesionales"

A raíz de la crisis del crucero con hantavirus, Mikel Herrán recordaba la epidemia de peste negra que acabó con un tercio de la población europea, así como los remedios más llamativos, en un momento que recupera El Intermedio.

La crisis del crucero con hantavirus llevó a Mikel Herrán a recordar que las pandemias es algo que lleva pasando desde siempre.

De hecho, esa no era la primera vez que llegaba una enfermedad en barco y a través de una rata, aunque la anterior ocasión acabó muriendo más de un tercio de la población europea.

El historiador hablaba de la peste negra, que llegó a Europa en 1347 a través de ratas en barcos: "La peste no la provocaba la rata, sino una bacteria que viajaba en una pulga que viajaba en la rata", aclaraba.

Tras esto se esconde lo que él denomina "guerra biológica medieval" que se remonta al asedio de la ciudad de Caffa controlada por los genoveses a manos de los mongoles. Cuando la horda mongola sufrió una epidemia, lanzó los cadáveres infectados dentro de la ciudad, provocando la huida de los genoveses, algunos de ellos ya infectados, que se llevaron la peste con ellos.

La propagación de la enfermedad dio lugar a todo tipo de remedios para evitarla. Algunos más efectivos que otros, desde mantener limpio el cuerpo o evitar las multitudes, hasta frotar las bubas con una gallina desplumada para absorber la materia venenosa.

El consenso médico en esos siglos era que la enfermedad la causaba el aire malo, por lo que también se recomendaba evitar los baños de vapor o el ejercicio, porque eso abriría los poros y por ahí se colaría la enfermedad. También se creía que estas epidemias eran un castigo de Dios o provocadas por el alineamiento de los astros.

También hubo quienes culparon de la epidemia a las minorías religiosas, sobre todo a los judíos. El señor de Milán, Bernabé Visconti, ordenó que a todo infectado simplemente se le echase de la ciudad. "Era el desokupa del siglo XIV", apunta Wyoming.

Gracias a la peste negra también se inventó la cuarentena, una medida que implantaron los gobernantes de Ragusa, lo que hoy es Dubrovnik, en 1377. La conclusión de todo esto, apuntaba el historiador, es clara: "En vez de culpar a minorías o a los astros o buscar remedios raros, mantengamos la calma y escuchemos a los profesionales, salvo que veas que vienen con un cubo de sanguijuelas".

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