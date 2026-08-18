El alegato de una joven en contra de los toros: "Asociar divertirse con matar humanamente no puede ser posible"

¿A favor o en contra de los toros? Thais Villas reunía a partidarios detractores de la tauromaquia en una entrega de 'Hablando se enciende la gente' que ahora recupera El Intermedio.

Thais Villas salía a la calle para plantear uno de los debates que más dividen a los españoles: los toros. Para ello, reunía a partidarios y detractores de la tauromaquia.

"Es la fiesta nacional, una cultura, una tradición y no tengo por qué renunciar a ella porque a unos pocos no les guste", afirmaba un señor, mientras una chica lo definía como "maltrato animal". "Yo tengo un gato y no le clavo banderillas", añadía una mujer.

Los protaurinos respondían comparándolo con las moscas que matan o la carne que comen, ante lo que les recordaban que en los mataderos se emplean técnicas "para que los animales no sufran".

Una chica recordaba que el toreo es "una humillación al pobre animal de unos niveles extremos" y aseguraba rotunda que "eso no es arte, es matanza".

Respecto al argumento que dice que si desaparece la tauromaquia, también lo hace el toro de lidia, una mujer recomienda llevarlos a un zoo: "Es una manera de que estén alimentados y coman bien", señalaba.

Otra joven defendía que "el hecho simplemente de asociar divertirse con matar es algo que humanamente no puede ser posible". Otro chico, por su parte, defendía otros usos de las plazas de toros, como en Cataluña, donde están prohibidos y se han rehabilitado como espacios de conciertos o restaurantes.

Sobre esto último, otro hombre afirmaba que "los catalanes se bajan a Aragón para ver los toros". Por ello, recomendaba a quienes no les gustan los toros, que no los vean.

Cuando una chica le explicaba que aún así los toros seguirían muriendo, él respondía rotundo: "Va a seguir muriendo siempre, y las ovejas y los perros y los conejos y las perdices y los pollos y el gato de esta señora".

Sobre la subvención de la Comunidad de Madrid a los toros, un taurino contraatacaba asegurando que tampoco habría que subvencionar al cine.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

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