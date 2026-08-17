Isma Juárez, muy decepcionado al descubrir un curioso dato sobre las cigüeñas: "¿Los pájaros son espartanos?"

El reportero visitaba Alfaro, en La Rioja, para conocer un poco más sobre las cigüeñas. Este municipio cuenta con la colonia urbana de cigüeña blanca más grande del mundo.

Isma Juárez se trasladaba hasta Alfaro, en La Rioja, un pueblo que se ha convertido en el paraíso de las cigüeñas. "Se me está poniendo un miedo en el cuerpo de que esto se puede convertir en la película 'Los pájaros' de Hitchcock", manifestaba.

Yolanda Preciado, alcaldesa del municipio, confesaba tener amor-odio por estas aves. "Habitamos y convivimos con ellas, les encanta este municipio y nos encanta que les encante porque atrae a mucha gente", afirmaba. La regidora alfareña explicaba que este animal es muy ruidoso, "pero estamos acostumbrados a ello".

Juárez preguntaba a Preciado si, en alguna ocasión, le había caído alguna caca de alguna cigüeña. "Si y, además, quema la ropa", explicaba ella, "hay que tener cuidado". El reportero charlaba después con Lázaro, un vecino de Alfaro.

Este consideraba que estas aves preferían Alfaro a Tudela debido a que "hay mucho terreno que se ha dejado de cultivar y es su hábitat". "Hay bufé libre de insectos y otras cosas", añadía, "son ratas, se comen todo lo que pillan".

Lázaro volvía a señalar la problemática de las heces de cigüeña. "Lo hacen en vuelo y si te pilla...", explicaba. Además, contaba que cuando se celebran bodas, en alguna ocasión, algunos invitados se habían tenido que cambiar de ropa por culpa de estas aves. El vecino, además, compartía con Isma un dato sobre la reproducción de las cigüeñas: "Hasta diez veces seguidas hacen el acto sexual en la época de celo".

Isma visitaba, después, la casa de Manolo. Este cuenta con una vista espectacular de los nidos de cigüeña de la iglesia. Juárez indicaba que el sonido de las campanas, sumado al crotoreo de las cigüeñas, "se convierte esto en Safri Duo".

El reportero pedía a Lidia, otra vecina, que le compartiera un dato curioso sobre estas aves. Esta contaba que cuatro polluelos, "si no tienen comida cerca las mismas madres los suelen arrojar porque no pueden alimentar a todos". "¿Los pájaros son espartanos?", señala Isma, "ay, Dios mío, qué decepción".

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