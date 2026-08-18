El monólogo de María León sobre cómo recuperó su carné: "Conducir es como hacer el amor, todos piensan que lo hacen bien, pero no es verdad"

La actriz María León convirtió la recuperación de su carné de conducir en una sucesión de chistes sobre multas, exámenes y clases prácticas durante su monólogo en El Club de la Comedia, donde no dejó señal de tráfico sin parodiar.

María León arrancó su monólogo en El Club de la Comedia celebrando que, por fin, le habían devuelto el carné de conducir. La actriz aseguró que se lo retiraron "por una tontería": "Fue por una apuesta. Concretamente por dos guardias civiles apostados en un cruce. No les vi y ellos tampoco me vieron. Me los llevé por delante". Ahí le quitaron los 12 puntos, los mismos que tuvieron que darle al agente cuando se tiró a la cuneta para esquivarla.

Tampoco pasó por alto que, apenas tres días después de quedarse sin carné, volvieron a pedírselo en otro control tres días después. "No me lo habréis perdido, ¿no?". El curso de reeducación vial fue una aventura, que definió como "un examen teórico de toda la vida", y sobre un código de circulación que, según ella, ya nadie recuerda: "Yo creo que a Fernando Alonso lo paran, le preguntan quién tiene preferencia en una rotonda y le quitan hasta los puntos del Mundial".

La intérprete también ironizó sobre un manual que, a su juicio, parece haberse quedado anclado en otra época. "Las fotos de los coches siguen siendo las mismas que la primera vez que se examinó mi padre", bromeó, antes de asegurar que en una imagen creyó ver "a Franco con pelo y adelantando en línea continua". También cuestionó algunas señales de tráfico. "¿Qué más da que sea un ciervo o una vaca? Si ves un bicho grande con cuernos, frena. Luego ya te metes en Wikipedia".

Los test tampoco escaparon a sus pullas. "¿En qué tipo de vía no está permitido conducir a más de 90 kilómetros por hora? Todo el mundo lo sabe: en la zona de radares". Y remató otra de las preguntas del examen: "Si ves una moto con un sidecar, ¿qué tienes que hacer? Una foto, porque no se lo va a creer ni Dios".

León reservó la recta final para las clases prácticas, donde aseguró que descubrió que nunca había aprendido a conducir "de verdad". "Yo aprendí, como las muchachas de mi edad, con el novio haciendo trompitos en un coche robado", comentó entre risas, antes de reconocer que con un profesor era "muchísimo más fácil, porque no tienes que estar todo el tiempo quitándote la mano del muslo". Después enlazó bromas sobre el cinturón de seguridad, el intermitente y las interminables comprobaciones antes de arrancar: "Con tantas cosas, al final se te olvida lo más importante, que es estar guapa".

La actriz aseguró que aprobó el examen "a la primera, por pura lógica" y cerró el monólogo con una comparación que arrancó los aplausos del público: "Ahora que tengo el código fresquito, me he dado cuenta de que esto de conducir es como hacer el amor. Todo el mundo piensa que sabe hacerlo bien, pero no es verdad. La única que sabe hacerlo bien soy yo".

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