Mariana Nannis se emociona al hablar del fundador de Zara: "Lo hizo para que la gente pudiera vestir bien"

Tras aclarar por qué no viste ropa de Zara, la argentina se emociona al recordar la historia de los orígenes de Amancio Ortega y el impacto que ha tenido su marca.

Mariana Nannis protagoniza un curioso momento en 'Mujeres Ricas' mientras comenta junto a varios amigos un artículo publicado sobre su vida donde lo que más le molesta es una afirmación sobre su relación con la marca 'Zara'. "En mi vestidor no tengo porque no uso, pero a mi hermano le compro, compro velas de Zara y también regalos para mis amigas", aclara.

Aunque reconoce que no viste la marca, la argentina no escatima elogios hacia su fundador. "Está produciendo ropa para la masa. Lo aplaudo, me parece increíble. Leí que cuando era pequeño no tenía muchas cosas y le dijo a su madre que cuando fuera mayor trabajaría y ganaría mucho dinero".

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