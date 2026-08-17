'Miguel Bosé' comparte una nueva teoría: "La mitad de los españoles son juguetes sexuales dirigidos por la CIA"

Raúl Pérez se convertía en el artista para hablar sobre el hantavirus y otras teorías de la conspiración con el Gran Wyoming y Sandra Sabatés.

El Intermedio recuerda la imitación que Raúl Pérez hizo de Miguel Bosé cuando el hantavirus ocupaba titulares. Como señalaba el Gran Wyoming, el cantante es una persona que "cuando hay una crisis sanitaria, es el primero a quien consulta la Organización Mundial de la Salud, para hacer lo contrario".

El 'artista' puntualizaba las palabras del presentador, afirmando que "la OMS no existe, es un invento de la industria farmacéutica para vacunaros y que os quedéis estériles o calvos". Sobre el hantavirus, 'Bosé' lo bautizaba como "fantavirus" ya que, en su opinión, "es una fantochada de virus".

"¿Dos guiris se toman una copa de más en un crucero, se les pone mal cuerpo y plandemia al canto?", planteaba. Wyoming indicaba que era muy precipitado hablar de pandemia por el número de casos. "Aislados es como nos quieren, Wyoming, encerrados otra vez, sin libertad", replicaba el 'artista'.

"Nos quieren controlados por el 5G y las 5G: gobierno, 'güifi', golondrinas, que son drones del gobierno, Guti, que con todo lo que salía algo propagó, y el Gran Wyoming", añadía. El presentador, en su defensa, afirmaba que él solo tuvo relación con una rata y le hizo "la cobra".

El presentador preguntaba, entonces, a qué podía responder lo que estaba ocurriendo con el hantavirus. "Es una cortina de humo del Gobierno para que no se hable del escándalo de Ábalos", respondía. "¿De la corrupción?", exponía Wyoming. "¡De que es un cíborg!", respondía 'Bosé'.

"Es un prototipo de una nueva generación de Satisfyer", añadía. 'Bosé' indicaba, además, que "la mitad de los españoles son juguetes sexuales dirigidos por la CIA". "¿Qué está pasando?", cuestionaba Wyoming. "Ojalá pudiera decírtelo, Wyoming, es que creo que nos están escuchando", respondía.

'Bosé', además, mostraba que había ido preparado al programa: con un gorro de protección hecho con su Grammy Latino fundido. "A mí la industria judeo masónica de la música no me va a controlar", concluía.

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