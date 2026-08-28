Rebeca Collado habla con su hermana del viaje para ver a su novio: "Les voy a decir a las niñas que es por trabajo"

Rebeca Collado acude a hacerse la manicura con su hermana Nuria antes de irse de viaje para ver a su novio. Sin embargo, confiesa que a sus hijas les va a decir "que es por trabajo".

Tras ir de comprar, Rebeca y Nuria Collado acuden a hacerse la manicura. "Rebeca quería estar perfecta para su viaje", explica Nuria en este vídeo de Mujeres ricas, donde destaca que su hermana va a reencontrarse con su novio, al que no ve desde hace un mes porque vive fuera.

"No tengo preparado nada, tengo que hacer las maletas", destaca Rebeca, que explica que sus hijas se van a quedar con su padre, del que está separada, el fin de semana: "A ver cómo se lo toman". "A ver dónde les digo que voy", destaca Rebeca a Nuria, a la que explica que les ha dicho "a las niñas que va a trabajar el fin de semana". "Me parece muy bien", responde Nuria algo sorprendida en este vídeo, donde Rebeca explica que le parecía muy rápido decirles a sus hijas que va a ver a su novio.

"Dice que no quiere que salga y lo vuelve a decir otra vez", destaca, entre risas Nuria, que insiste: "Está tonta, insiste en que no quiere que salga y ahora lo vuelve a decir ya hasta con pelos y señales".

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