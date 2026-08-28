La sorprendente receta de los huevos rotos de Gwyneth Paltrow con la que rinde homenaje a la cocina española

Tras ver a Gwyneth Paltrow cocinando su versión de los huevos rotos españoles, Elena Goddess destaca que los extranjeros "se creen que poniendo un chorizo a todo ya rinden homenaje a España".

Después de vivir muchos años en España y ser una gran admiradora de los productos de la gastronomía española, Gwyneth Paltrow ha querido homenajearla reinventando un poco la cocina española. A través de sus redes sociales, la actriz ha publicado un vídeo de su "versión de los huevos rotos". Según explica Tatiana Arús, que enseña el vídeo en el plató de Aruser@s, la actriz "añade pimentón y agua, reoga las patatas en el agua, corta cebolla, añade huevos... y asa el chorizo".

"A ver, esta receta, ¿dónde la ha aprendido?, yo no he visto nunca echar el agua así", afirma Alfonso Arús en el plató, donde Elena Goddess destaca que los extranjeros "se creen que poniendo un chorizo a todo ya rinden homenaje a España".

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