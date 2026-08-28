Una empleada de una funeraria pierde su trabajo tras llevar a su amiga y a su hermana a la morgue para ver preparar un cadáver

En Castilla-La Mancha, una empleada de una funeraria dejó que su amiga y su hermana accedieran a la morgue para presenciar cómo se preparaba un cadáver, una conducta que la empresa consideró "una grave vulneración de la intimidad".

Lo que parecía una curiosidad acabó costándole el puesto de trabajo. Una empleada de una funeraria de Castilla-La Mancha ha sido despedida después de dejar entrar a su amiga y a su hermana en la morgue para presenciar cómo se prepara un cadáver. La trabajadora habría permitido en dos ocasiones que ambas accedieran a una zona restringida para observar el proceso de preparación de un cuerpo. "Es un agravio contra el derecho a la intimidad de las personas y un abuso de confianza contra la empresa", explica Alba Sánchez en Aruser@s. Cuando fue descubierta, intentó justificar la presencia asegurando que se trataba de "una estudiante en prácticas", algo que resultó ser falso. "Es una invasión a la intimidad, ¡imagínate la familia cómo tiene que estar!", exclama Angie Cárdenas.

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