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'No te imaginas'

Una empleada de una funeraria pierde su trabajo tras llevar a su amiga y a su hermana a la morgue para ver preparar un cadáver

En Castilla-La Mancha, una empleada de una funeraria dejó que su amiga y su hermana accedieran a la morgue para presenciar cómo se preparaba un cadáver, una conducta que la empresa consideró "una grave vulneración de la intimidad".

Una empleada de una funeraria pierde su trabajo tras llevar a su amiga y a su hermana a la morgue para ver preparar un cadáver

Lo que parecía una curiosidad acabó costándole el puesto de trabajo. Una empleada de una funeraria de Castilla-La Mancha ha sido despedida después de dejar entrar a su amiga y a su hermana en la morgue para presenciar cómo se prepara un cadáver. La trabajadora habría permitido en dos ocasiones que ambas accedieran a una zona restringida para observar el proceso de preparación de un cuerpo. "Es un agravio contra el derecho a la intimidad de las personas y un abuso de confianza contra la empresa", explica Alba Sánchez en Aruser@s. Cuando fue descubierta, intentó justificar la presencia asegurando que se trataba de "una estudiante en prácticas", algo que resultó ser falso. "Es una invasión a la intimidad, ¡imagínate la familia cómo tiene que estar!", exclama Angie Cárdenas.

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