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La surrealista oficina de Jennifer Lopez: así trabaja con el portátil en su espectacular bañera

Tatiana Arús enseña en este vídeo "la vuelta al cole para Jennifer Lopez": y es que la cantante aparece con el portátil encima de su "bañera de revista".

La surrealista oficina de Jennifer Lopez: así trabaja con el portátil en su espectacular bañera

Jennifer Lopez ha compartido con sus seguidores su particular oficina. La cantante ha publicado una fotografía en la que se la puede ver 'teletrabajando' desde una espectacular bañera. "No hay riesgo de que muera electrocutada", señala Tatiana Arús, que enseña la imagen en este vídeo: "La vuelta al cole para Jennifer Lopez, con el portátil encima de esa bañera de revista".

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