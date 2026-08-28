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Sorpresa viral

Katy Perry sorprende a sus fans tras ver su documental en un cine de Los Ángeles

El documental 'Katy Perry: The Lifetimes Tour - En vivo desde París' se estrenará el próximo 2 de septiembre en todo el mundo, aunque algunos afortunados lo han podido ver antes en Los Ángeles, con sorpresa de la artista incluida.

Katy Perry sorprende a sus fans tras ver su documental en un cine de Los Ángeles

Katy Perry ha sorprendido a sus fans al aparecer al finalizar la proyección de su documental. "Queda poco para que se estrene este documental sobre algunos de sus conciertos, en los que ha invertido mucho tiempo, dedicación y más de 60 cámaras", explica Tatiana Arús, que enseña cómo la cantante ha aparecido en un cine de Los Ángeles para sorprender a sus fans, sobre todo, a los más pequeños.

En concreto, el documental, que se llamará 'Katy Perry: The Lifetimes Tour - En vivo desde París', se estrenará el próximo 2 de septiembre en todo el mundo aunque algunos afortunados, como se puede ver en el vídeo, lo han podido ver antes en EEUU.

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