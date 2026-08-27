Nacho García explica cuánto es la indemnización de Facebook en yates de Mark Zuckerberg: "Tienes para estrenar un barco al día durante seis meses"

Nacho García tira de matemáticas y analiza qué significan realmente para Mark Zuckerberg los 18.000 millones de dólares que tendrá que pagar para resolver las demandas por el componente adictivo de Facebook e Instagram para los jóvenes.

A Mark Zuckerberg le ha costado 18.000 millones de euros resolver las demandas contra su empresa, Meta, por considerar que Faceboo e Instagram están diseñadas para provocar adicción en niños y adolescentes.

Una cantidad histórica que, sin embargo, en Zapeando no tienen claro si afectará demasiado al magnate tecnológico, que tiene un yate valorado en 100 millones de euros que solo sirve para dar apoyo a su otro megayate.

"18.000 millones de dólares puede parecer mucha pasta, pero en realidad no da para tanto", afirma Nacho García, que tira de pizarra para explicar cuánto da de si realmente esta indemnización.

Si lo contamos en yates de 100 millones de dólares, esto significaría 180 yates como el de Zuckerberg: "Con esto tienes para estrenar un barco al día durante seis meses, ni medio año de yates. ¿Qué haces el resto del año, nadar como los pobres? No re renta", apunta.

En el caso de compararlo con el sueldo de Kylian Mbappé, daría para pagarle 500 años: "Es lo que lleva Miki trabajando aquí y no se ha jubilado todavía", asegura Nacho, que también utiliza como unidad de medida el material escolar. En este último caso, entre material, libros y uniforme, 18.000 millones de euros daría para un niño de ocho años, nueve si no contamos el uniforme.

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