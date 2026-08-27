Bolaños, García y Torres pasan por el Congreso sin aclarar cuestiones clave sobre la crisis de Ceuta: "No teníamos información previa de la magnitud"

Los detalles El ministro de Presidencia y Justicia da la razón a Marlaska sobre la información previa a la llegada masiva de migrantes, en una semana plagada de comparecencias y con algunas contradicciones.

La crisis en Ceuta ha dominado el inicio del curso parlamentario, con tres ministros compareciendo en el Congreso para explicar la actuación del Gobierno. Félix Bolaños, Mónica García y Ángel Víctor Torres han defendido las acciones gubernamentales ante las críticas de otros grupos políticos por supuesta inacción. La ultraderecha ha intensificado el debate, calificando la situación de conflicto bélico con Marruecos. Vox ha cuestionado la respuesta del Gobierno, sugiriendo medidas más drásticas. Bolaños ha respaldado a Marlaska en el tema del CNI, afirmando que el Gobierno no tenía información previa sobre la entrada masiva de migrantes. Además, se enviarán tres fiscales a Ceuta para reforzar la administración ante el aumento de delitos.

La crisis que se está viviendo en Ceuta está marcando el inicio del curso parlamentario y este jueves tres ministros han tenido que dar la cara en el Congreso de los Diputados, aportando las explicaciones pertinentes sobre la actuación de sus departamentos. Félix Bolaños, Mónica García y Ángel Víctor Torres han defendido la cuestionable actuación del Gobierno desde que estalló la crisis allí hace ya casi un mes, y sobre la que aún hay muchos frentes abiertos sin resolver.

En sus comparecencias en las comisiones de investigación, han tenido que enfrentarse a los reproches del resto de grupos políticos que han criticado la inacción o tardanza del Ejecutivo a la hora de tomar medidas. Pero dentro de ese tono bronco, la ultraderecha ha decidido elevarlo a la categoría de conflicto bélico con Marruecos.

"Ha sido un acto de guerra que no ha sido contestado por España, ha sido tolerado", ha reprochado la portavoz de Vox en la Cámara Baja, Pepa Millán. El Ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha respondido con una pregunta: qué haría la formación liderada por Santiago Abascal en una situación similar.

"¿Cómo gestionaría usted esta crisis migratoria? ¿Ustedes en el Gobierno ordenarían disparar contra personas indefensas que cruzan la frontera española?", ha planteado.

David García, diputado de Vox, se ha pronunciado en la misma línea durante la comparecencia de Mónica García. Ha calificado lo sucedido de "guerra híbrida", asegurando que "ha atacado nuestra soberanía y ha puesto a las ciudades de Ceuta y Melilla en una situación muy complicada".

"¿Con qué opina usted que habría que haber defendido nuestra soberanía, con tanques? ¿Con qué?", ha planteado la titular de Sanidad.

Bolaños apoya a Marlaska

Bolaños también se ha posicionado sobre uno de los principales flecos de la crisis: si el CNI informó o no de la posibilidad de que se produjera esa entrada masiva de migrantes. Dentro del choque abierto en el Gobierno por esta cuestión, el ministro le ha dado la razón a Marlaska.

"El Gobierno de España no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta que sucedió el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad. "Lo que hicimos los días posteriores, según usted, si lo hubiéramos sabido, pues lo hubiéramos hecho los días previos", ha defendido.

Bolaños, García y Torres han seguido a Margarita Robles, que compareció el martes a petición propia, en el carrusel de ministros que tendrán que pasar por la Cámara Baja para dar sus versiones. Este viernes será el turno de Fernando Grande-Marlaska (Interior), José Manuel Albares (Exteriores) y Elma Saiz (Migraciones), y en ningún caso se espera un alivio en el tono por parte de la oposición.

Como parte de las medidas que está llevando a cabo el Gobierno, este jueves se ha anunciado el envío a la ciudad autónoma tres fiscales para reforzar la administración y hacer frente al aumento de delitos y denuncias que se han registrado en los últimos días. Estarán trabajando allí a partir del 14 de septiembre.

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