Un español que vive en Dinamarca cuestiona al "país de la felicidad": "Cagas y te duchas en el mismo sitio"

Dinamarca suele aparecer en los rankings como uno de los países más felices del mundo, pero vivir allí no convence en todo a Nacho, un tiktoker español que ha decidido compartir algunas de las cosas que menos le gustan.

"Estas son algunas cosas que no me gustan de vivir en Dinamarca", comienza explicando Nacho, '@nachoincph' en TikTok, antes de repasar sus principales quejas. Entre ellas están el clima, que describe como "frío y oscuro durante todo el año", y unos precios que "están por las nubes". También critica la falta de contacto entre las personas: "Nadie habla con el vecino ni con el cajero". Pero si hay algo que le llama especialmente la atención es el baño danés, que define como "un sitio donde cagas y te duchas en el mismo sitio". A eso suma la poca variedad de comida en los supermercados y una calidad que "tampoco es demasiado buena". "¿Entonces dónde está el truco para que sea el país de la felicidad?", se pregunta Alfonso Arús.

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