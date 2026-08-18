La confesión de Rebeca Collado al llegar a Almería en Mujeres ricas: "Pensaba que El Ejido era todo junto y con g"

Las hermanas Collado viajan de Madrid a El Ejido, en Almería, para acudir a la cena benéfica de Mar Segura. Sin embargo, no es como se esperan. "Me lo imaginaba más bonito", reconoce Nuria Collado en Mujeres ricas.

Nuria Collado conduce hasta a El Ejido, en Almería, con su hermana, Rebeca, desde Madrid para acudir a la cena benéfica de Mar Segura. Una gala que busca facilitar a los niños enfermos de Almería una residencia para que estén cerca del hospital para recibir su tratamiento.

Las hermanas, que no saben cómo llegar, terminan perdiéndose y se ven obligadas a parar para preguntar a unos vecinos de Almería cómo llegar a El Ejido. Pero su sorpresa no acaba ahí y es que cuando, finalmente, llegan, descubren que no es como se esperaban. "Yo me lo imaginaba todo junto y con g y es separado y con j, ¿tú cómo te lo imaginabas?", pregunta Rebeca Collado a su hermana, que contesta tajante en el vídeo: "Más bonito". "Es feo, feo, estamos en la entrada...", responde Rebeca.

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