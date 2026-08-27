La adicción a las redes sociales es un problema global: así disminuyen la concentración y generan más polarización

Las cifras Una de cada seis personas pasa más de cuatro horas diarias en redes y los expertos avisan: el algoritmo está creado para engancharnos.

Meta, la empresa matriz de Instagram y Facebook, ha reconocido por primera vez que sus redes sociales son adictivas, especialmente para los menores, y ha acordado pagar hasta 16.680 millones de dólares como compensación. Esta admisión surge tras demandas de familias de 29 estados, lo que ha llevado a la empresa a implementar límites diarios y bloqueos nocturnos para combatir la adicción. Estudios científicos respaldan estas medidas, destacando que una de cada seis personas pasa más de cuatro horas diarias en redes. Además, el uso excesivo afecta la atención y fomenta la polarización social, ya que las redes premian las publicaciones extremas, según expertos como la psicóloga Alba Alfamege y la socióloga Raquel Jiménez.

Cualquier persona puede comprobar de forma sencilla cuánto tiempo pasa con el móvil y cuánto está en redes sociales. Por primera vez, Meta, propiedad de Mark Zuckerberg y matriz de Instagram y Facebook, ha reconocido que sus redes son adictivas. En un juicio histórico, ha acordado pagar hasta 16.680 millones de dólares para resolver las demandas por crear adicción en menores. Sin embargo, no es un problema que afecte únicamente a los jóvenes.

Tras las demandas de decenas de familias de 29 estados, Meta ha admitido que las redes sociales pueden provocar adicción, ya que establecerá límites al uso diario y bloqueos nocturnos.

Se trata de medidas que ya avalan estudios científicos, que apuntan a un problema global: una de cada seis personas pasa más de cuatro horas al día en redes sociales.

"Las redes sociales no son inocuas. Están pensadas para generar adicción. Puede acabar desarrollando sintomatología ansiosa, depresiva, de problemas con el sueño...", explica a laSexta la psicóloga Alba Alfamege.

También puede influir en capacidades cognitivas. La ciencia advierte que el consumo excesivo reduce la capacidad de atención. Alfamege indica que "hay una dificultad de concentración. Estamos viendo que la capacidad de mantener la atención leyendo, estudiando o mirando una película cada vez está disminuyendo más".

Aumento de la polarización

Las consecuencias de ese abuso van más allá de lo sanitario. Las redes premian la indignación: las publicaciones más extremas reciben más interacciones. La socióloga Raquel Jiménez sostiene que "aunque estén basadas en noticias falsas o sensacionalistas, ese tipo de contenido genera más reacciones".

Ese es el veneno adictivo que, según expertos como Jiménez, genera una sociedad cada vez más polarizada en el sentido de "convertir las propias publicaciones en cámaras de eco donde se generan enfrentamientos entre las personas que piensan diferente y evita el diálogo y llegar a un consenso".

Con ello, las redes sociales logran usuarios más polarizados que pierden aún más tiempo en redes sociales.

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