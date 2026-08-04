Ruth Ferrero, sobre la actitud de la UE durante la crisis migratoria en Ceuta: "La solidaridad ha fallado claramente, y no es la primera vez"

Ruth Ferrero, profesora de la Universidad Complutense, analiza la actitud que tomó la Unión Europea ante la crisis migratoria que se ha producido en Ceuta. En el vídeo, todos los detalles.

Durante la mañana de este martes, 4 de agosto, se celebrará la reunión de los ministros del Interior de los países miembros de la Unión Europea después de la notoria división que se produjo durante la crisis migratoria en Ceuta que llevó a 22 países a firmar una carta cargando contra el Gobierno de Pedro Sánchez. A su término, el ministro Fernando Grande-Marlaska dará una rueda de prensa.

Así, y según informa la periodista de laSexta Sonia Adán, se espera, en principio que sea "una reunión larga y tensa". En ella, "el ministro Marlaska va a defender que España practica una política migratoria responsable y también preventiva, con los países de origen como Senegal, Mauritania y también con Marruecos, porque, dice, siguen insistiendo en que es un socio leal.

Así, Marlaska ofrecerá datos, insistiendo en que la migración irregular en España ha descendido el año pasado un 42% y en lo que llevamos de este año, un 25%; además, habrá una llamada de atención a todos los socios europeos para que la política migratoria europea sea solidaria.

La profesora de la Universidad Complutense, Ruth Ferrero, asegura en Al Rojo Vivo que la solidaridad de Europa "ha fallado claramente, y no es la primera vez que lo hace: "Falló en el año 2015 en el tema migratorio también y ha vuelto a fallar ahora".

Pero sobre todo, asegura Ferrero que lo que falla es "el diseño de la política migratoria europea que se sostiene sobre la externalización y la securitización y, por tanto, el incremento de la dependencia de las vulnerabilidades con los países vecinos de nuestras fronteras".

De hecho, "Marruecos y Turquía son dos claros ejemplos de países que están utilizando y que han utilizado en el pasado ya los flujos migratorios como instrumento político para conseguir efectivamente un objetivo", concluye la profesora.

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