Nuria Collado, después de que Rebeca se compre un picardías para su chico: "Le va a encantar y si no te lo pones, también"

Rebeca Collado confiesa a su hermana estar "un poco nerviosa" por ver a su chico, al que hace un mes que no ve porque vive fuera. Por eso, decide darle una sorpresa comprando varios camisones en Mujeres ricas.

Rebeca Collado acude acompañada de su hermana, Nuria, a una tienda para comprarse ropa "sofisticada" para ver a su chico, al que hace un mes que no ve. "Hemos estado mirando varios conjuntos, sobre todo eran más de camisón y picardías para impresionarle por la noche", explica Nuria en este vídeo de Mujeres ricas, donde detalla a la dependienta que el novio de su hermana "vive fuera y lleva sin verle una temporadita así que quiere que llegue y le sorprenda".

Además, Nuria destaca que, para ella, lo primero que hay que hacer para "estar guapa para tu chico es depilarte". Por su parte, Rebeca confiesa estar "nerviosa" por ver a su chico. Finalmente, Rebeca se lleva tres vestidos y su hermana bromea en el vídeo: "Le va a gustar y si no te pones ninguno también creo que le va a encantar".

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