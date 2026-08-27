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Nuria Collado, después de que Rebeca se compre un picardías para su chico: "Le va a encantar y si no te lo pones, también"

Rebeca Collado confiesa a su hermana estar "un poco nerviosa" por ver a su chico, al que hace un mes que no ve porque vive fuera. Por eso, decide darle una sorpresa comprando varios camisones en Mujeres ricas.

Las hermanas Collado van de compras en Mujeres ricas

Rebeca Collado acude acompañada de su hermana, Nuria, a una tienda para comprarse ropa "sofisticada" para ver a su chico, al que hace un mes que no ve. "Hemos estado mirando varios conjuntos, sobre todo eran más de camisón y picardías para impresionarle por la noche", explica Nuria en este vídeo de Mujeres ricas, donde detalla a la dependienta que el novio de su hermana "vive fuera y lleva sin verle una temporadita así que quiere que llegue y le sorprenda".

Además, Nuria destaca que, para ella, lo primero que hay que hacer para "estar guapa para tu chico es depilarte". Por su parte, Rebeca confiesa estar "nerviosa" por ver a su chico. Finalmente, Rebeca se lleva tres vestidos y su hermana bromea en el vídeo: "Le va a gustar y si no te pones ninguno también creo que le va a encantar".

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