Sandra Bullock y Nicole Kidman presentan 'Practical Magic 2' en Londres: "Se le ve la trampa de la peluca"

Sandra Bullock y Nicole Kidman han acudido en Londres al estreno de 'Practical Magic 2' 28 años después. "Me ha decepcionado Nicole Kidman luciendo de rubia y no de pelirroja, como en la película", afirma Tatiana Arús.

Después de 28 años, Sandra Bullock y Nicole Kidman han presentado la segunda entrega de 'Practical Magic' en Londres."Me ha decepcionado Nicole Kidman luciendo de rubia y no de pelirroja, como en la película", afirma Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús recuerda que "cuando Nicole se hizo famosa de verdad era pelirroja".

Por otro lado, Tatiana Arús explica que se ha criticado que la actriz usara la "peluca que suele utilizar par ahorrarse horas de peluquería y tener volumen": "Cuando está en la alfombra roja luce muy bien, pero en las fotografías empieza a verse la trampita. En la parte de su flequillo es su pelo real, pero en la coronilla ya luce la peluca".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido