Alfonso Arús, al ver a Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia en Mallorca: "Me dan vergüenza los adultos que juegan en el agua como niños"

"Que sí, que están enamorados, pero cuando veo a dos adultos haciendo juegos en el agua pienso, 'qué decadencia'", destaca Alfonso Arús tras ver a Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia "como dos adolescentes" en Mallorca.

Alfonso Arús destaca que "Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia" han sido vistos "como dos adolescentes derrochando complicidad en Mallorca". "A mí, cuando la gente adulta juega como si fueran niños en el agua me da mucha vergüenza", afirma el presentador de Aruser@s, que se sincera en el vídeo: "Que sí, que están enamorados, pero cuando veo a dos adultos haciendo juegos en el agua pienso, 'qué decadencia'".

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