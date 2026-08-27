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Las tres claves de una nutricionista para recuperar los hábitos tras las vacaciones sin obsesionarse con la comida

La vuelta a la rutina también implica poner en orden nuestros hábitos de alimentación y los expertos recomiendan adelantar las comidas y las cenas, mientras que una nutricionista da las claves para recuperar la rutina sin caer en restricciones.

Las tres claves de una nutricionista para recuperar los hábitos tras las vacaciones sin obsesionarse con la comida

En Aruser@s han puesto el foco en cómo la hora a la que comemos puede influir en nuestros hábitos y en el organismo. Paula Silvestre explica que "quienes comen más temprano presentan una mayor tendencia a adelgazar" y que el efecto se acentúa con la cena. Comer poco antes de dormir puede alterar las hormonas del apetito y hacer que nos levantemos con más hambre.

El especialista en medicina del sueño Eduard Estivill propone incluso un horario concreto: "Levantarse a las 7:00 para hacer ejercicio, comer sobre las 13:00 y cenar alrededor de las 20:00". "Tanto los del sueño como los de la alimentación van abogando por un adelanto de horario", señala Alfonso Arús.

¿Cómo volver a la rutina?

La nutricionista Marina Merino propone tres claves para recuperar los hábitos después de las vacaciones sin obsesionarse con la comida: regularidad, para comer de forma ordenada; suficiencia, incorporando verduras, proteínas y carbohidratos complejos; y flexibilidad, sin eliminar aquellos alimentos que creemos que no podemos comer. "Si eres flexible tienes paz mental", asegura la especialista.

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