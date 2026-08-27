Las tres claves de una nutricionista para recuperar los hábitos tras las vacaciones sin obsesionarse con la comida

La vuelta a la rutina también implica poner en orden nuestros hábitos de alimentación y los expertos recomiendan adelantar las comidas y las cenas, mientras que una nutricionista da las claves para recuperar la rutina sin caer en restricciones.

En Aruser@s han puesto el foco en cómo la hora a la que comemos puede influir en nuestros hábitos y en el organismo. Paula Silvestre explica que "quienes comen más temprano presentan una mayor tendencia a adelgazar" y que el efecto se acentúa con la cena. Comer poco antes de dormir puede alterar las hormonas del apetito y hacer que nos levantemos con más hambre.

El especialista en medicina del sueño Eduard Estivill propone incluso un horario concreto: "Levantarse a las 7:00 para hacer ejercicio, comer sobre las 13:00 y cenar alrededor de las 20:00". "Tanto los del sueño como los de la alimentación van abogando por un adelanto de horario", señala Alfonso Arús.

¿Cómo volver a la rutina?

La nutricionista Marina Merino propone tres claves para recuperar los hábitos después de las vacaciones sin obsesionarse con la comida: regularidad, para comer de forma ordenada; suficiencia, incorporando verduras, proteínas y carbohidratos complejos; y flexibilidad, sin eliminar aquellos alimentos que creemos que no podemos comer. "Si eres flexible tienes paz mental", asegura la especialista.

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