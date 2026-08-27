'La Jessy' se estrena como asistente personal de May Caso y se pierde entre los accesorios de alta costura

'La Jessy' tiene una nueva misión como personal assistant de May Caso: recoger unos accesorios de alta costura para las clientas de la diseñadora. El problema llega cuando descubre que no tiene muy claro qué es exactamente lo que le han pedido.

May le encarga a Jessy acudir a Nueva Parisien para recoger unos accesorios para madrina de boda, pero cuando María Paz, propietaria del establecimiento, comienza a hacerle preguntas sobre el evento, la novata se queda sin respuestas. ¿La boda es de día o de noche? ¿Qué tipo de madrina es? Jessy reconoce que no tiene demasiado claro el encargo, así que decide apoyarse en su mejor amiga Ruth para sacar adelante la misión.

La situación no pasa desapercibida para María Paz, que detecta rápidamente su falta de experiencia: "Hay gente que no sabe lo que pide ni tampoco lo valora, ni lo que vale ni el trabajo que hay detrás", explica la propietaria. Una primera incursión en el mundo de la alta costura en la que Jessy descubre que ser la mano derecha de May Caso tiene bastante más misterio del que esperaba.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido