Natasha Romanov, en Mujeres ricas: "La gente trabaja para comer y comprar cosas, yo tengo un hogar feliz sin esos problemas"

"La gente trabaja para comer, para vivir, para comprar cosas... eso nunca lo he pensado en mi vida, tengo un hogar feliz sin esos problemas", afirma Natasha Romanov en su presentación e Mujeres ricas.

Natasha Romanov se presenta en su primera aparición en Mujeres ricas como una mujer de 39 años que lleva "viviendo en Marbella desde hace dos": "Estoy casada, tengo dos hijos maravillosos y me gusta la vida". "La gente trabaja para comer, para vivir, para comprar cosas... eso nunca lo he pensado en mi vida, tengo un hogar feliz sin esos problemas", afirma Romanov, que confiesa que ella se siente "como una chica de James Bond".

Por otro lado, la socialité presenta en el vídeo a su hermana, Julia, "es una Paris Hilton pero morena", y a su perrita, Rusa, quien aparece con el pelo pintado. "La semana pasada estaba naranja y ahora, rosa, muchas gracias, Julia", riñe Natasha a su hermana, con la que asegura estar muy unida. Además, Romanov hace una polémica reflexión en este vídeo: "Normalmente, la gente piensa que la crisis es el momento en el que la gente va a perder dinero, pero no, es el tiempo para ganar dinero".

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