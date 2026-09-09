Alfonso Arús reta a los colaboradores de Aruser@s: "¿Por cuánto dinero os tatuaríais el nombre de vuestro ex?"

¿Hay una cantidad de dinero capaz de hacerte tatuar para siempre el nombre de tu expareja? Alfonso Arús plantea esta pregunta en Aruser@s después de descubrir el reto viral de un influencer.

"¿Por cuánto dinero os tatuaríais el nombre de vuestro ex?", pregunta Alfonso Arús a los colaboradores de Aruser@s, tras ver el reto del influencer que va preguntando a diferentes personas por la calle hasta encontrar a alguien dispuesto a pasar por el tatuador. Finalmente, un joven acepta el reto por 1.500 dólares. "¿De verdad estoy haciendo esto?", se pregunta justo antes de hacerse el tatuaje.

En el plató, las cifras empiezan a subir. Tatiana Arús asegura que lo haría por 3.000 euros, Paula Silvestre eleva la cantidad hasta los 5.000 y Rocío Cano se planta en 7.000, aunque reconoce que "tirando a 10.000". "Tienes que hacer como Sofía Vergara, que busca todos los novios que empiecen con la misma letra", platea como estatregia la tertuliana Tatiana Arús.

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