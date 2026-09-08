El juez Peinado acerca a Begoña Gómez al juicio oral con la audiencia preliminar a días de su jubilación

Los detalles La defensa de Gómez ha solicitado el sobreseimiento del caso y ha planteado la ineficacia del escrito de Hazte Oír porque presenta "graves defectos insubsanables".

Begoña Gómez no asistió a la audiencia preliminar ante el juez Juan Carlos Peinado, quien evaluó la apertura de juicio en su contra por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. La defensa de Gómez y de Cristina Álvarez, también investigada, solicitó el sobreseimiento del caso, argumentando la ineficacia del escrito de la acusación popular liderada por Hazte Oír, que pide penas de cárcel para ambas. Criticaron que el escrito incluía referencias indebidas a atestados policiales. El juez, que se jubilará pronto, podría dictar la apertura de juicio con jurado en breve, elevando el caso a la Audiencia Provincial de Madrid.

Finalmente, Begoña Gómez no ha acudido este martes a la audiencia preliminar ante el juez Juan Carlos Peinado, el último paso antes de la apertura de vista oral. Su defensa se ha opuesto a la apertura de juicio en su contra con jurado popular por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias y ha pedido su absolución.

El juez Peinado ha comenzado pasadas las siete de la tarde la audiencia preliminar, tras aceptar la petición del letrado de Gómez de retrasarla, y apenas ha durado 40 minutos. Cristina Álvarez, exasesora de Gómez investigada también en la causa, no ha estado presente.

Se trata de un acto protocolario en el que las partes se pronuncian a favor o en contra de enviar a juicio a las dos investigadas. De esta manera, el abogado de la esposa del presidente, Jaime Campaner, ha solicitado al juez el sobreseimiento del caso.

Crítica al escrito de la acusación

Según han informado fuentes presentes en la audiencia preliminar a laSexta, la defensa de Begoña Gómez ha planteado la ineficacia del escrito de Hazte Oír, única acusación que pide la apertura del juicio oral, porque presenta "graves defectos insubsanables".

Ha argumentado que la ley es muy clara al exigir a las acusaciones que en la conclusión primera se limiten a relatar "los hechos punibles".

La defensa ha criticado que "de forma insólita, la acusación popular ha trufado de referencias a atestados policiales y, sobre todo, a declaraciones prestadas en fase de instrucción, lo que debió limitarse a una narración de hechos".

Ha añadido que "esta situación es especialmente grave al tratarse de un procedimiento por jurado, pues la ley opta por no permitir que lo ocurrido en fase de investigación acceda al juicio para no contaminar al jurado, justo lo que sostiene la defensa que ha hecho la acusación popular".

Por último, ha recordado que la ley del jurado, a diferencia de la ley de enjuiciamiento criminal, daba una última oportunidad a la acusación para que modificara su escrito al comienzo de la audiencia preliminar, por lo que su escrito debe ser considerado irremediablemente ineficaz.

En la misma línea se han pronunciado la defensa de Cristina Álvarez y la Fiscalía, que solicitan su absolución, según han confirmado fuentes jurídicas a 'Europa Press'.

Por su parte, la acusación popular que lidera Hazte Oír ha mantenido su postura y ha pedido la apertura del juicio oral, así como penas de 13 años de cárcel para Gómez y seis años para Álvarez, en su caso por presunta malversación.

Las prisas de Peinado por terminar

El juez dictó el auto para celebrar esta audiencia el lunes, y tanto los letrados de Begoña Gómez como de su asesora solicitaron aplazarla, el primero porque ya tenía un señalamiento judicial en Barcelona y el segundo porque Álvarez está de vacaciones y no volverá hasta el día 28. Aunque no era preceptiva su asistencia, ella quería asistir "en ejercicio de sus derechos".

Tras esta vista, se termina la fase de instrucción del conocido como 'caso Begoña Gómez', en el que se investiga a la esposa de Sánchez y a su asistente por la cátedra que codirigió Gómez en la Universidad Complutense de Madrid y las labores de Álvarez en Moncloa.

Previsiblemente, el magistrado dictará la apertura de juicio con jurado en unos días, antes de jubilarse el día 27 de septiembre, indican fuentes jurídicas. Así, el caso se elevará a la Audiencia Provincial de Madrid.

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