Una marca de ropa de escalada coloca una piedra en su tienda para alejar sus productos de los "modernos" que se apropian de la estética

¿Imaginas tener que escalar para poder entrar en una tienda de ropa? Pues eso es precisamente lo que tienen que hacer los clientes que quieran acceder a la segunda planta de este establecimiento coreano. El local ha colocado una piedra de escalada en el acceso, de manera que solo quienes consigan superar el reto podrán descubrir una selección de productos exclusivos, pensados para auténticos aficionados a este deporte. La peculiar iniciativa tiene un objetivo claro: mantener alejados a los "modernos" que se apropian de la estética escaladora sin haber practicado nunca este deporte. Así lo cuenta @ivan.ezquerro en un vídeo que se ha hecho viral y que recoge Aruser@s.

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