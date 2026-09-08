'Muerte de un miliciano' o cómo la foto más conocida de la Guerra Civil divide a expertos por su autoría, localización y veracidad

Los detalles Si bien son muchos los debates que ha generado esta fotografía, ahora una investigación abre uno nuevo dejando en el aire que su autor no sea Robert Capa sino Gerda Taro.

¿Sabemos, realmente, quién hizo la foto más conocida de la Guerra Civil? Durante décadas se ha pensado que el fotógrafo Robert Capa era el autor de 'Muerte de un miliciano', pero ahora, una investigación deja la puerta abierta a que Gerda Taro fuera quien apretara el disparador.

La clave podría estar en las diferentes cámaras que usaba cada uno, generando una nueva hipótesis que abre otro debate sobre esta discutida e icónica foto. laSexta Clave saca la mesa de autopsias para diseccionar la imagen.

En primer lugar, debe aclararse que no presenta ninguna muerte, pues es teatro, fingimiento y escenificación. La prueba de ello la da otra foto tomada ese día también por Capa.

En esta también aparece la muerte de un miliciano que cae, pero en el mismo lugar y bajo el mismo encuadre. Algo que solo es posible si tienes mucha suerte o si tienes un trípode y unos milicianos posando para ti.

Precisamente, eso es lo que creen muchos expertos de la foto, como es el experto en fotografía José Manuel Susperregui. No obstante, hay quien dice que no, que es que hubo fuego real, que retiraron al miliciano caído y luego justo cayó otro en el mismo sitio. Ahora bien, en las fechas de la foto, no había combate.

Eso sí, hubo quien aseguró que el de la foto le recordaba a un amigo suyo que murió los días que se tomó la foto, en aquella zona y por esas fechas de hace 90 años. Una cuñada del difunto también lo aseguró.

Unos testimonios que aceptó el biógrafo oficial de Capa y quien gestiona su legado. De esta manera, el miliciano muerto sería Federico Borrell, Taino para los amigos. No obstante, este cayó detrás de un árbol, que no existe en el lugar de la imagen.

Además, un forense comparó las características del miliciano de la foto con las de Taino, para terminar concluyendo que no coincidían. O sea, que no sabemos quién es, como demostró el documental 'La punta del iceberg'.

A todo ello, se suma que siempre se ha pensado que la fotografía se tomó en Cerro Muriano, pero lo cierto es que se hizo en Espejo, en la misma provincia de Córdoba, pero a 50 kilómetros de la ubicación pensada.

De hecho, esto fue una conclusión del biógrafo oficial en los años 80. Entonces, aparecieron más fotos de aquel momento que daban contexto, al aparecer cerros y arroyos que lo llevaron a Espejo. Si bien esa fue la conclusión del arqueólogo Fernando Penco, se desconoce el lugar exacto, porque también en este punto hay divergencias.

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