Alfonso Arús, sobre la "peor inspección" que puede pasar al independizarte: "Es más rigurosa que una ITV"

Independizarse implica enfrentarse a que tu madre visite tu casa y compruebe cómo la tienes. Una situación que ha provocado la reacción de los Aruser@s al ver el particular examen al que se ha sometido un joven creador de contenido.

El creador de contenido Álvaro Patón ha llamado a su madre para que compruebe si su nueva casa está realmente en condiciones. La inspección comienza en la cocina, donde descubre un desayuno que lleva "seis días".

La situación empeora al llegar a la habitación. "La puerta no abre porque el estercolero que tienes aquí no es normal", protesta la madre ante el cúmulo de ropa sucia. "El pantalón lo dejas y se queda de pie solo", bromea.

Un examen que ha provocado la reacción de Alfonso Arús en el plató: "La peor inspección que te puede pasar es la de una madre". "Entre una ITV y una inspección de tu madre, es más rigurosa la inspección de tu madre", asegura el presentador del programa.

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