El historial del navegador, polillas, dinosaurios y paradojas: el monólogo de Joaquín Reyes que recupera laSexta

laSexta recupera este monólogo de Joaquín Reyes por su 20 aniversario donde el humorista hablaba de las relaciones, las polillas y hasta de los negocios familiares.

Por el 20 aniversario, laSexta recupera algunos de los momentos más míticos de la cadena. Entre ellos, uno de los monólogos de Joaquín Reyes en 'El Club de la Comedia', donde el humorista demuestra que hay temas que nunca pasan de moda.

El cómico comienza con una advertencia dirigida, especialmente, a los hombres: "Cuidado con el historial del navegador". "Lo dejas todo cerrado, pero de pronto salen cosas", bromea.

A partir de ahí, el humorista repasa algunas situaciones de la vida en pareja, desde tener que enfrentarse a una polilla en el dormitorio hasta las curiosas historias de negocios familiares que llevan generaciones fabricando exactamente el mismo producto. Y, como solo Joaquín Reyes sabe hacer, la cosa termina derivando en dinosaurios, paradojas y situaciones completamente surrealistas.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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