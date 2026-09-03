La reacción de Mar Segura cuando le interrumpen la grabación de Mujeres ricas para pedirle un autógrafo

Mientras Mar Segura charla con su prima y una amiga en este vídeo de Mujeres ricas, una mujer interrumpe la conversación para pedirle un autógrafo.

Mar Segura hace un repaso de su paso por Mujeres ricas y analiza a sus compañeras de programas. Tras decir que Mariana Nannis es "una persona excéntrica", la andaluza explica que "con las hermanas Collado" se queda con "su naturalidad". Además, Mar Segura confiesa que está "muy contenta" con lo que ha hecho".

Durante su reflexión en un bar con una amiga y su prima, aparece una fan de Segura pidiéndole un autógrafo. "Por supuesto", afirma Mar Segura, que pregunta a la mujer si le gusta Mujeres ricas. "Me encanta", asegura la mujer, que se llama igual que Mar Segura, María del Mar.

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