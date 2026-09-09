De los tacones de Penélope Cruz al amor de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz: los momentazos del Festival de Venecia

Penélope Cruz ha protagonizado un divertido momento al quitarse los tacones y dárselos a Javier Bardem para poder subir al vaporetto en Venecia.

Penélope Cruz ha sorprendido al desprenderse de sus tacones y dárselos a Javier Bardem para poder subir al vaporetto en Venecia. "El desastre de Pamela Anderson o George Clooney no lo repite Penélope", afirma Alfonso Arus en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús enseña más imágenes llamaticas del Festival, como el regreso de Ben Affleck.

"Quiso mostrar su apoyo a su hijo, que tiene una carrera prometedora en el mundo del cine", destaca la colaboradora, que también muestra las imágenes de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz mostrando que está "mejor que nunca": "Es una muestra más a sus padres de que les da igual todo". "No pintan nada ahí", afirma Alfonso Arús, que destaca también el bolso de agricultora de Kendall Jenner.

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