Mariana Nannis, sobre ser mujer de un futbolista: "Puedo estar orgullosa de un médico pero no de uno que patea a una pelota"

"Que vaya con un par de putas, pero cuando tienen lo bueno en la casa siempre vuelven", asegura Mariana Nannis a Mar Segura cuando habla de la relación a distancia con su marido, el exfutbolista argentino Claudio Paul Caniggia.

Mariana Nannis y Mar Segura charlan en este vídeo de Mujeres ricas sobre su vida personal. "Debe de ser muy duro como mujer de futbolista aguantar tantos años", afirma Segura a Nannis, que contesta tajante: "No, yo no aguanto, estás equivocada". La socialité de Almería explica que lo dice por lo que sabe de las mujeres de futbolistas que ella conoce, pero la argentina insiste: "Las otras son tontas".

Al hablar de la distancia entre Mariana y su marido, el exfutbolista argentino Claudio Paul Caniggia, Mar Segura destaca que "eso es peligroso porque los futbolistas tienen fama...". "Que vaya con un par de putas, pero cuando tienen lo bueno en la casa siempre vuelven", asegura la argentina, que destaca que "desde el hombre es hombre existen las putas". Por su parte, Mar Segura destaca que ella no podría tener una relación a distancia porque es muy de estar "piel con piel" con la gente que quiere aunque destaca que no es una mujer famosa. Por su parte, Mariana afirma que no va a seguir a su marido y reflexiona: "Yo puedo estar orgullosa de un médico pero no de uno que patea a una pelota".

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