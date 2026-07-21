Mar Segura, sobre María, su empleada del hogar: "Ha visto que soy una persona sencilla y generosa"

Mar Segura presenta en este vídeo de Mujeres ricas a María, su empleada del hogar: "Con María tengo mucha confianza, cuando empezó a trabajar aquí empezó a ver cómo yo era de sencilla y generosa".

Mar Segura pide a María, su empleada del hogar, "hacer el cambio de armario". "Estoy deseando quitar la vista de todos los abrigos y el negro", confiesa Mar Segura en este vídeo de Mujeres ricas, donde afirma que espera que su ánimo le cambie al cambiar la ropa. "Cuando llega el cambio de temporada me pongo de los nervios, mi estado emocional se cambia, me pongo de mal humor, sueño con la ropa amontonada... no lo soporto", se sincera Segura.

Por su parte, María explica que cuando es el día del cambio de armario es mejor no decirle nada a Mar "porque está atacada": "Le hablo lo menos posible". "Con María tengo mucha confianza, cuando empezó a trabajar aquí empezó a ver cómo yo era yo de sencilla y generosa", afirma Mar Segura, que destaca que eso "forma parte" de su "fortaleza": "Eso me ayuda a tener ciertos dotes de mando".

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