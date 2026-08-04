Ruth Ferrero, sobre la crisis migratoria en Ceuta: "¿Cómo va a nombrar Trump a Marruecos si le está pagando para que haga esto?"

Trump vuelve a señalar a España por la crisis migratoria en Ceuta y asegura que la inmigración ilegal "está matando Europa". Ruth Ferrero analiza en Al Rojo Vivo el papel de Marruecos y defiende que la situación va más allá de una simple crisis migratoria.

Donald Trump ha vuelto a poner el foco en España a raíz de la crisis migratoria en Ceuta. El presidente estadounidense ha cargado contra la inmigración ilegal que considera una amenaza para Europa. Sin embargo, en sus declaraciones no ha mencionado a Marruecos, un país clave en la presión migratoria sobre la frontera española.

Sobre esta ausencia se ha pronunciado en Al Rojo Vivo la politóloga Ruth Ferrero, que ha cuestionado el papel de Marruecos y la relación con Estados Unidos. "¿Cómo lo va a nombrar si le está pagando para que haga esto?", ha señalado.

Ferrero ha defendido que la crisis de Ceuta no puede analizarse únicamente como un fenómeno migratorio, sino dentro de un contexto geopolítico más amplio que incluye el control del Estrecho de Gibraltar, las relaciones entre Estados Unidos, Israel y Marruecos, y los intereses estratégicos de las grandes potencias.

"Esto trasciende la bilateralidad entre España y Marruecos y entre la Unión Europea y Marruecos", ha explicado la experta, que ha recordado que el control de los grandes estrechos se ha convertido en un elemento clave de la disputa internacional, al igual que ocurre con Ormuz o Panamá.

Ferrero también ha apuntado al papel de Mohamed VI como aliado histórico de Trump y ha recordado los acuerdos de Abraham de 2020, cuando Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio del restablecimiento de relaciones entre Marruecos e Israel.

Para la analista, la situación actual responde a "un cóctel extremadamente complejo" que no puede reducirse únicamente a una crisis migratoria. "Esto no es solo una cuestión migratoria. Hay que complejizar mucho más el análisis", ha concluido.

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