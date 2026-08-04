Ferrero analiza las versiones de Defensa e Interior sobre Ceuta: "Las dos pueden ser válidas, no se dimensionó la cantidad de personas que podrían estar moviéndose y en eso falló el CNI"

La profesora de la Universidad Complutense analiza las versiones, contradictorias, que han dado tanto Inferior como Defensa, así como la portavoz del Gobierno, sobre lo ocurrido en Ceuta. ¿Lo sabía o no el CNI? En el vídeo, los detalles.

¿Sabía el CNI lo que iba a pasar en Ceuta? La ministra de Defensa, Margarita Robles defendió su cartera: "Quiero decir claramente que España tiene unos hombres y mujeres en el CNI, en el CIFAS, en las comisarías de información de la Policía y la Guardia Civil que realizan un trabajo excepcional". Por su lado, Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, así como la portavoz del Gobierno, Elma Sainz, aseguran que no tenían información.

Ante estas versiones, la profesora de la Universidad Complutense, Ruth Ferrero, asegura que ambas pueden perfectamente tener cabida. Esto es, "creo que las dos versiones en parte pueden ser pueden ser válidas, y serlo por una razón. Porque creo que no se dimensionó la cantidad de personas que podían estar moviéndose. Y esto es en lo que falló el CNI, claramente. Porque siempre en julio hay un incremento de cruces sostenido durante este mes", explica Ferrero.

Por tanto, asegura que "no se ha dimensionado de la manera que tenía que haberse hecho y, por tanto, no se dotó de los efectivos necesarios para poder frenarlo". Ahora bien, según la profesora, "esto no es una presión migratoria, porque si lo fuera no hubieran entrado magrebíes, sino que habrían entrado subsaharianos".

Por otro lado, cuando se habla de Marruecos, la profesora señala que el Gobierno de Marruecos no es el que está informado de esto, sino que "está absolutamente centralizado en el rey de Marruecos y en los servicios secretos que dependen directamente del rey de Marruecos. Y por eso se han identificado también a personal del Servicio Secreto marroquí, infiltrados entre los jóvenes que estaban que estaban entrando".

Y a todo esto, añade la profesora, hay que sumar todo el tema de las redes sociales, que tienen un seguimiento y que ahora está trascendiendo cómo han sido articuladas. Es decir, "salen desde Argelia, pero luego son difundidas por voces de Marruecos. Esto es, hay algo, hay algo que todavía va a tenerse que investigar, porque no está del todo claro cómo ha operado todo esto", subraya.

Y por último, destaca Ferrero dónde tiene que estar puesto el foco: "En cómo se va a responder al encargado de la gestión de las fronteras". En el vídeo podemos ver completa su intervención.

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